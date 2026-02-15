この記事をまとめると ■富裕層を中心に本革製品離れが加速している ■ボルボはすべての電気自動車でレザーフリーを推進している ■現在はヴィーガンレザーやエコレザーなどさまざまな素材がクルマの内装に使用されている レザーフリーを宣言しているメーカーもある 富裕層やいわゆる意識高い系の人たちを中心に、本革製品離れが加速しているといわれています。その流れはファッション業界にはじまり、自動車業界でも多くのメー