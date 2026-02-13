4月にソロ来日公演を控えるパール・ジャム（Pearl Jam）のエディ・ヴェダー（Eddie Vedder）が、最新Netflixドキュメンタリー『マター・オブ・タイム：希望を歌にのせて』について語った独占インタビュー。本作は、単なるロックスターの軌跡を追ったものではない。エディが長年、共同設立者として心血を注いできた難病「表皮水疱症（EB）」の研究支援団〈EBリサーチ・パートナーシップ〉の活動と、過酷な病と闘う人々の姿を追った