ALL GRACEが展開する「夢酒渋谷店」は、「至福の海鮮鍋」を50％オフで提供する期間限定フェアを開催しています。期間は、2026年2月11日から3月5日までです。人気の海鮮を詰め込んだ贅沢鍋をお得に至福の海鮮鍋には、大粒赤海老、ブリ、白子、あん肝が入っています。それぞれの素材から濃縮された出汁の旨味で、〆の雑炊までしっかりと楽しむことができます。3月5日までの期間中は、そんな「至福の海鮮鍋」が通常価格1人前2178円の