ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ロサンゼルス線を期間増便する。現在は1日1往復を運航しており、5月7日から7月18日まで、月・木・土曜を追加した週10往復を運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。既存便は東京/成田を午後、ロサンゼルスを午前に出発する。増便分は東京/成田を夜、ロサンゼルスを夕方に出発する。同社として1日に最大2往復を運航するのは初めてとなる。■ダイヤZG34東京/成田（19：55）〜ロサンゼルス（13