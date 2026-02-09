アストロズなどで活躍した元遊撃手、ディッキー・ソン氏（67）が息子でドジャース傘下マイナーチームのコーチを務めるディッキー・ジョー・ソン氏（34）の命を救うため、腎臓を提供した。8日（日本時間9日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。ディッキー・ソン氏は1979年にエンゼルスでメジャーデビュー。その後、アストロズで正遊撃手として活躍し、83年には打率・286、20本塁打、79打点を記録し球宴に選出されると、