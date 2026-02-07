最初の輸出先となるはずだった？航空機メーカーのボーイングは2026年2月3日、インドネシア向け F-15EX「イーグルII」の製造を中止したと発表しました。【画像】ぜ、全然届かない…！ これが、シリーズ最新型のF-15EXですF-15EXはF-15シリーズの最新型で、インドネシアは2023年8月に 最大24機の購入を正式に表明していました。もし契約が成立していれば、インドネシアはアメリカ以外で初めてF-15EXを運用する国となる予定でした