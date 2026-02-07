ブンデスリーガ 25/26の第21節 ウニオン・ベルリンとアイントラハト・フランクフルトの試合が、2月7日04:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。 ウニオン・ベルリンは鄭 優営（MF）、イリヤース・アンサ（FW）、アンドラス・シェーファー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アルノー・カリ