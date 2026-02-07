ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子で、自身4度目の五輪に臨む高梨沙羅（29＝クラレ）が6日、プレダッツォ・ジャンプ競技場で個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）の公式練習を行った。前回の22年北京五輪では、混合団体で失格という悪夢を味わった。男女通じて最多となるW杯63勝を誇る日本ジャンプ界の旗手が、五輪で新たな歴史をつくる。7日（日本時間8日）の個人ノーマルヒルで初戦を迎え