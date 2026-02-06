Image by DC Studio on Freepik ゲームそのものが悪いわけではない…のだけれど。「そんなにゲームばかりしてないで勉強しなさい！」きっと多くのゲーマーが子ども時代にそう言われて育ったはず。問題はその「ゲームばかりして」がどのくらいの時間を指すのかですけど、どうやら思ったより少ない時間でも健康に影響が出てくるみたいなんですよ。週10時間のゲームで不健康に？電子ジャーナル