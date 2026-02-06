◇ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ビッグエア予選（2026年2月5日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子ビッグエアは予選が行われ、冬季Xゲーム2連覇中の荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）が計178・50点の1位で、上位12人が進む7日（日本時間8日）の決勝進出を決めた。その他の日本勢も木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）が173・25点の3位、23年世界王者の長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）が172・25