今回、Ray WEB編集部は、バイト先の嫌なお局について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞バイト先のお局に嫌味を言われる主人公。ある日、「こんな娘がいたら嫌だわ」を言われ、耐えきれなくなり泣いてしまいました。すると彼女に、まさかの救世主が...！？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部