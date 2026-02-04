ニッチフレグランス専門店「ノーズショップ（NOSE SHOP）」が、「無印良品 東京有明」で2月7日に開催されるイベント「MUJI VALENTINE'S DAY」へ出店する。【画像をもっと見る】同イベントは、「心に花を。」をテーマに、バレンタインらしいチョコレートや切花のほか、音楽や香り、コーヒーなど、五感で味わうコンテンツが用意される。ノーズショップは、「香りとお酒で楽しむ、特別なバレンタイン」をコンセプトに、同社が手