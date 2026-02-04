「心を鬼にして選挙戦の舞台には立たない」高市早苗首相が衆議院を解散する2日前の1月21日、れいわ新選組の山本太郎代表が参議院議員の辞職を表明した。理由は病気の療養で、今後も党の代表職にはとどまるものの、2月8日が投開票日の衆議院選挙では、街頭におけるれいわ候補の応援演説など、一切の活動を見送るという。【写真を見る】「存亡をかけた大ピンチ」と明かした“れいわ”の女性議員政治部デスクが解説する。「山本氏