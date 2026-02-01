go!go!vanillasが、最新曲「SCARY MONSTER」のライブ映像を公開した。本映像は現在開催中のツアー＜SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞の仙台公演にて収録されたもの。Vo.牧が剣を振り下ろし、照明により作られた檻を壊すと同時に「SCARY MONSTER」の特徴的なギターリフが鳴り、メンバーのエネルギッシュなパフォーマンスとオーディエンスが手を上げて楽しむ姿が一体感のあるバニラズらしいライブ映像となっている。 また、＜SCARY M