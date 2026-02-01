大谷がABSチャレンジに言及ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに出演した大谷は、今季から全公式戦で導入されるABS（ロボット審判）チャレンジ制度について、自身の見解を明かした。司会を務めるジョン・ハートング氏から、日本では“ロボット審判”と呼ばれるABSについて聞かれた