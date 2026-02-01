TTFCオリジナル『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』の大人気キャラクター、【竜子姐さん】がまたもや登場！ 本日2月1日（日）放送『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」を補ジュウする「竜子姐さんフォーエヴァー」を会員見放題配信。これまでの未公開カットも補ジュウ！さらに、今回寄せられたお便りで初めて知る衝撃の事実とは！？指輪争奪戦の前回大会覇者、熊手真白。