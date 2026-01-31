香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイルより、ウルトラマンギンガをイメージした香水が発売される。フェアリーテイルオンラインストア「DREAMING PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2026年1月30日（金）より予約販売を開始した。＞＞＞ウルトラマンギンガの香水をチェック！（写真3点）『ウルトラマンギンガ』は、円谷プロダクション製作の特撮テレビ番組で、ニュージェネレ