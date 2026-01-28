テレビ大阪の旅番組「おとな旅あるき旅」（土曜・後６時３０分）が通常放送時間の３倍となる「９０分スペシャル」を２月２８日にオンエアする。１月２８日、番組ＭＣの俳優・三田村邦彦とゲストの女優・遼河はるひが、遼河の古巣である宝塚大劇場（兵庫・宝塚市）周辺でロケを敢行。それぞれが「宝塚」の思い出を語った。阪急宝塚駅から大劇場への動線である歩道「花のみち」でポーズを取った２人。「お二人に“月組ジャンプ”