¸åÇÚ¤äÉô²¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¯²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¸ºß¤ò±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¡ª¡©¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¿Í¤ä¡ÖÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2025Ç¯12·î8Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAKB48¡×¤Î°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°áÁõÀ©ºî¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤òÃ´¤¦¡Ö¥ª¥µ¥ì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Î¼èÄùÌò¤âÌ³¤á¤ë°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î³ýÌî¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¡£OG¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÂ¿¿ô¤Î¼ã