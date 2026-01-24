「子どもがYouTubeばかり見ている……」でも、そんな時に「なんと声をかけたらいいのかわからない」人も多いだろう。「問いのプロフェッショナル」の2人は、そんな時なんと声をかけるだろうか？ ベストセラー『「なぜ」と聞かない質問術』の著者・中田豊一さんと『冒険する組織のつくりかた』著者である安斎勇樹さんが、それぞれの知見から「コミュニケーションの悩み」を解決へ導く。（構成協力／高関進・構成／ダイヤモンド社・