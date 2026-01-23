投打「二刀流」でプレーしたドジャースの大谷翔平＝2025年6月、米ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ専門局のMLBネットワークは22日、現役選手のランキング上位100人を発表し、ドジャースの大谷が2年連続4度目の1位に選ばれた。メジャー公式サイトは、昨季再開した投打「二刀流」での活躍で4度目のシーズン最優秀選手（MVP）に輝いたことを挙げ「誰も驚かない。ワールドシリーズ（WS）2連覇を達成する過程で、