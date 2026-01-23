体のトラブルを明かしていた男性４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」のメンバー・樽美酒研二が、顔面の異変を明かした。２３日にインスタグラムを更新し、「昨晩、顔腫れたんですが、元に戻っていない」と素顔の自撮りをアップ。頬や唇がぷっくりと腫れている。「これもアレルギーなんだろうか、、とりあえず病院行ってきます」と記した。痛々しい姿にフォロワーは「研二さん大丈夫ですか！？！？」「大変だ！！」「大変