フィッシング詐欺に関与した疑いなどでカンボジアから韓国・仁川国際空港に到着した送還者ら＝23日（共同）【ソウル共同】カンボジアを拠点にフィッシング詐欺に関与した疑いなどで現地当局に拘束された韓国人73人が23日、チャーター機で仁川国際空港に到着した。韓国では昨年から、カンボジア拠点の詐欺犯罪が大きく報じられ、関心が高まっている。韓国メディアによると、チャーター機での集団送還は4回目で、今回が最大規模と