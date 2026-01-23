毎週日曜あさ8時30分からABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中のプリキュアシリーズの最新作『名探偵プリキュア！』が、2026年2月1日（日）から放送を開始となる。第1話放送に先立ち、各地で展開される施策が一挙に発表された。＞＞＞各地で掲載されるサイネージやノベルティをチェック！（写真10点）まずは『名探偵プリキュア！』が東京駅一番街をジャック、プリキュア プリティストア東京店限定であんごうキャンペーンも実施。20