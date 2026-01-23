【名探偵プリキュア！】東京駅一番街をジャック！ 全国でもさまざまな企画が展開！
毎週日曜あさ8時30分からABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中のプリキュアシリーズの最新作『名探偵プリキュア！』が、2026年2月1日（日）から放送を開始となる。第1話放送に先立ち、各地で展開される施策が一挙に発表された。
＞＞＞各地で掲載されるサイネージやノベルティをチェック！（写真10点）
まずは『名探偵プリキュア！』が東京駅一番街をジャック、プリキュア プリティストア東京店限定であんごうキャンペーンも実施。
2026年1月23日（金）から21日間、東京駅一番街 のぞみ広場・北ゲート・北通りに『名探偵プリキュア！』の広告が掲載される。改札口に面したのぞみ広場では、『名探偵プリキュア！』のかわいいイラストがお出迎え。改札側・東京おかしランド側の両面がラッピングされている。北ゲートでは、2025年放送のプリキュアシリーズ『キミとアイドルプリキュア♪』とのバトンタッチイラストを掲載。『キミとアイドルプリキュア♪』主人公キュアアイドルと、『名探偵プリキュア！』主人公キュアアンサーが、1年間のご挨拶をする。
北通りでは、あんごうを集めるキャンペーンを開催。7文字のあんごうを集めて、東京キャラクターストリートに位置するプリキュアシリーズのオフィシャルストア「プリキュア プリティストア東京店」で伝えると、『名探偵プリキュア！』のキービジュアルステッカーがもらえる。
次に、なぞときを楽しめるピールオフ広告が渋谷など全国2エリアに登場。
2026年1月26日（月）から1週間、東京・渋谷など2エリアに『名探偵プリキュア！』のピールオフ広告が掲載される。プリキュアを覆い隠すのは、『名探偵プリキュア！』作品内で登場するアイテム「プリキュアマコトジュエル」デザインの「なぞとき！プリキュアマコトジュエルシール」（全8種）。シールの裏面には、お子さまと一緒に楽しめる謎がランダムでプリントされている。
「マコトジュエル」は、不思議な力が秘められた宝石で、大切なものに宿るといわれている。ぜひシールをゲットして、大切なものに貼ってお楽しみを。
なお、掲出面のシールをすべて剥がすと、『名探偵プリキュア！』に登場するプリキュア全員のビジュアルが出現する。
次に、名古屋駅・博多駅のデジタルサイネージにも『名探偵プリキュア！』が登場。
2026年1月26日（月）から1週間、愛知・名古屋にあるJR名古屋駅、福岡・博多にあるJR博多駅のデジタルサイネージにも『名探偵プリキュア！』が登場する。
JR名古屋駅では、『名探偵プリキュア！』のビジュアルが大画面に映し出される。JR博多駅では、14面の連動サイネージにて『名探偵プリキュア！』のビジュアルを順番に掲載。
そして、バンダイ本社ビルでもラッピングを展開。
バンダイの本社ビル1階正面入り口でも、『名探偵プリキュア！』のかわいいイラストがお出迎え。大きくプリキュアがラッピングされていますので、お近くにお越しの際はぜひご確認を。
そしてここからは、『名探偵プリキュア！』がもっと楽しみになる情報をお知らせ。
まずは、あいことばを対象の玩具取扱店舗で伝えるとノベルティがもらえる「名探偵プリキュア！あいことばキャンペーン」が2026年1月31日（土）からスタート。今年のあいことばは、新しいプリキュアにちなんで「名探偵プリキュア！」。店員さんに伝えると、「紙製ジュエルキュアウォッチ型カタログ」・「プリキュアマコトジュエルぷっくりシール」がセットになった「プリキュアなりきりセット」がもらえる。
そして、「名探偵プリキュア！〜おうちでおひろめショー〜」が開催。
『名探偵プリキュア！』の見どころをたっぷり紹介する生配信番組『おうちでおひろめショー』が開催される。
キュアアンサーとキュアミスティックがプリキュア公式YouTubeチャンネルに登場。
『名探偵プリキュア！』のキャラクターやストーリーがわかる大紹介映像をはじめ、エンディングムービーの先行公開やダンスレッスンなど、盛りだくさんの内容となっている。「推理の時間」ではクイズに挑戦して、一緒に名探偵プリキュアを目指す企画もあるので、ぜひお子さまと鑑賞しよう。
さらに『名探偵プリキュア！』がもっとわかるデビューガイドが配布開始。
『名探偵プリキュア！』を楽しく視聴するために、無料配布の小冊子「デビューガイド」が作成された。作品に登場するプリキュア・おとも妖精の紹介や、おもちゃ・商品・文具などのグッズ情報を全16ページにまとめて掲載。全国の玩具店、幼稚園・保育園などで配布しているので、見つけたらぜひ手に取ってみよう。
最新作『名探偵プリキュア！』が、2026年2月1日（日）から放送開始。お楽しみに。
（C）ABC-A・東映アニメーション
