タレントの小倉ゆうか（２７）が女優業を再開することになった。本人が２１日、インスタグラムで「約５年ぶりに俳優業復帰しました」と報告した。小倉が出演したのはショートドラマアプリ「ＢＵＭＰ」のドラマ「浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争」で、この日から配信開始された。結婚適齢期を過ぎたが、ハイスペック男性と結婚したいと夢見る女性たちによるコミカル婚活物語。共演は俳優の亜莉、女優の長谷川かすみら。小