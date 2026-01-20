オンラインくじショップ「mofusandもふもふマーケット mofusandくじ」において、「和！和！和！スーベニアくじ（1回・税込1200円）」を2026年1月27日（火）11：00〜2月2日（月）23：59の期間発売される。＞＞＞「和！和！和！スーベニアくじ」の景品をすべてチェック！（写真13点）「mofusand（モフサンド）」は、イラストレーター・ぢゅの が描く、ちょっぴりシュールで可愛いにゃんこたちの作品です。にゃんこがサメの着ぐるみを