『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』の主題歌歌唱を担当するのが、アーティストデビュー20周年を迎えたMaynに決定した。1975年から50年にわたり愛された「スーパー戦隊シリーズ」の枠（テレビ朝日系・毎週日曜：午前9時30分〜10時）で始まる新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】。その名の通り、 ”赤いヒーロー” たちが活躍する新たな特撮シリーズの記念すべき第1弾作品『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』の主