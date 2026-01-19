【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】主題歌はデビュー20周年を迎えたMay’nに決定！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主題歌歌唱を担当するのが、アーティストデビュー20周年を迎えたMaynに決定した。
1975年から50年にわたり愛された「スーパー戦隊シリーズ」の枠（テレビ朝日系・毎週日曜：午前9時30分〜10時）で始まる新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】。
その名の通り、 ”赤いヒーロー” たちが活躍する新たな特撮シリーズの記念すべき第1弾作品『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主題歌をMay'nが担当することが決定した。
2005年のメジャーデビュー以降POPSからアニソンまで幅広く歌いこなし、国内外でのツアーの実績を持つ人気実力派女性歌手May'nが東映特撮の主題歌を初めて担当する。
作詩を担当するのは、スーパー戦隊シリーズでも数多くの楽曲を手掛けてきた作詩家 マイクスギヤマ氏。作品のテーマを掘り下げたギャバい言葉を紡ぎ、令和の時代に愛ってなんだと問いかる。
東映特撮作品の主題歌を初めて手掛ける作曲家 佐野仁美氏と編曲家 つちやみさと氏がタッグを組み、宇宙を、次元を超えていくパワフルなブラスサウンドと合わさって、ギャバい主題歌が完成した。
作品とともに主題歌にも乞うご期待。
＞＞＞Maynや作品ロゴをチェック！（写真2点）
（C）テレビ朝日・東映AG・東映
