2026年1月30日（金）より公開となる映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』、公開日より配布となる1週目入場者プレゼントとして、キャラクターデザイン：恩田尚之 描き下ろしイラストカードの配布が決定。IMAX（R）上映ではIMAX 入場者特典A3ポスターが配布される。また、1月31日（土）には公開記念舞台挨拶の開催が決定した。そのほか、劇場先行販売となるガンプラをはじめとする劇場物販情報や、劇場公開を記