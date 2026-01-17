北斗の拳」などで知られる漫画家・原哲夫氏（64）の公式Xが17日までに更新され、来日していたイタリアのジョルジャ・メローニ首相（49）と対面したことを報告した。イタリアでも強い人気を誇る「北斗の拳」。投稿では「BENVENUTA, MELON！！」（ようこそ、メローニ首相！！）とイタリア語で歓迎。「来日中のイタリアのメローニ首相と原哲夫が本日、東京都内で面会しました」と報告した。また15日が首相の49歳の誕生日であ