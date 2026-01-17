「あなたが不倫の協力者ですね？」と友人を疑う旦那【漫画】本編を読むmamagirlにて投稿された『妻の不倫に協力したのはお前だな!?』という作品が、ネットを中心に話題となっている。今回は本作をお届けするとともに、プロットを担当したmamagirl編集部・梅田さんと作画担当の瀬戸うなぎさんに、3人で言い争うシーンなどについても話を伺った。『「妻の不倫に協力したのはお前だな!?」友達の旦那さんが突撃訪問!?あらぬ疑いをかけ