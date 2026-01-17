【不倫】「あなたが不倫の協力者ですね？」と友人を疑う旦那!?妻の不倫旅行がバレて離婚した新婚夫婦【著者に聞く】
mamagirlにて投稿された『妻の不倫に協力したのはお前だな!?』という作品が、ネットを中心に話題となっている。今回は本作をお届けするとともに、プロットを担当したmamagirl編集部・梅田さんと作画担当の瀬戸うなぎさんに、3人で言い争うシーンなどについても話を伺った。
後日真理子から電話で「今週末ってどこか出かけてる？」と言われ、「引きこもるつもりだよ〜」と返事をする由美。真理子は夫婦で旅行に行くらしく、お土産を買ってきてくれることに。
翌週、真理子から「今日13時頃行くね！お土産持ってく〜」というメッセージがあり、由美は楽しみにしていた。するとすぐにインターホンが鳴ったので、玄関のドアを開けると、そこには真理子の旦那の姿があった。そして「あなたが不倫の協力者ですね？」と言うではないか!?
由美は状況がわからず、ドアをもう少し開けると隣には真理子が頭を下げて立っていた。とりあえず2人に上がってもらうと、旦那は「真理子から聞きました。不倫旅行のアリバイ作りにあなたが協力していたと」と話す。
すると真理子は「ごめんなさい…由美には…嘘をついた」「旅行は旦那とじゃなかったの…」と申し訳なさそうに言い、その言葉にショックを受ける由美。
旦那は「親友まで裏切るなんて最低な女でしょう！」などと笑いながら話すと、「真理子がしたことは決して許されることではありません。でもどうして真理子が不倫したのか、よく考えた方がいいと思います」と告げる由美。
その後真理子と連絡を取ることはなかったが、噂で聞いたところ離婚したようだ。不倫に利用されたことは許せないが、真理子が幸せに向かって前に進んでいることを願う由美であった。
――不倫旅行のアリバイ作りに友達を利用した真理子さんについて、梅田さんはどう思われますか？
梅田さん：真理子は今回夫婦関係のトラブルから不倫に走ってしまった結果となっていますが、まずは夫との関係について友達に相談していたら、友達を失う結果にはなっていなかったのではと思います。私がもし利用された友達の立場だったら、利用されたことよりも、今まで何も相談してくれなかったことに悲しくなると思います。
――3人で言い争うシーンはどんな気持ちで描きましたか？
瀬戸うなぎさん：山場である修羅場のシーンは急な展開でおもしろいので、それを強調して描きました。特に3人のそれぞれの感情が読み手に伝わるよう意識しました。
今回は妻の不倫をテーマにした作品をお届けした。mamagirlでは女性が共感できるような作品が数多く投稿されているので、興味があればぜひ一度読んでほしい！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ
