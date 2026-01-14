グレープストーン（東京都中央区）が展開する「東京ばな奈ワールド」が、スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」の「イーブイ東京ばな奈『見ぃつけたっ』キャラメルモフアート味」を1月14日から期間限定で販売します。【画像】やっば…かわいすぎる！コチラが”もふもふ”なイーブイの東京ばな奈です！！（5枚）「イーブイ東京ばな奈」は、「ポケットモンスター」30周年を記念し、4年ぶりに復活。“もふもふ”をテーマにした