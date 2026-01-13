野球日本代表・侍ジャパンが大会連覇に挑む第６回ＷＢＣが３月に開幕するが、米国でも今年の日本での中継を大手動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」が独占配信することが懸念されている。元ロサンゼルス・タイムズ紙記者で、今月末に創刊されるカリフォルニア・ポスト紙に移籍したディラン・ヘルナンデス記者は系列紙のニューヨーク・ポストで１２日（日本時間１３日）に「日本は決して歓迎していない」と