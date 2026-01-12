冨安健洋の現状をグリム暫定監督が説明したオランダ1部アヤックスを率いるフレッド・グリム暫定監督が、DF冨安健洋の状態について「この1週間で大きく進歩した」と語り、復帰時期について米スポーツ専門局「ESPN」で言及した。冨安は昨夏にイングランド1部アーセナルとの契約を解除。その後は無所属のままリハビリを続けていたが、昨年12月にアヤックスと契約を結んだ。すでにチームの全体練習にも合流しており、実戦復帰のタ