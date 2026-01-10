やんちゃなディズニーの『スティッチ』がいろいろな姿で癒してくれる「ディズニー スティッチ」のクッションやマスコットがナムコ限定で登場する。人気ディズニーキャラクター「ディズニー スティッチ」の新作プライズが、2026年1月16日（金）より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」（以下ナムクレ）限定で順次展開される。手触りのよい生地を使ったクッションや、大きな頭とさまざまな衣装