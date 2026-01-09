【地震情報 2026年1月9日】(20:12更新)20時7分頃、千葉県北東部を震源とする地震がありました。震源の深さは約30km、地震の規模はM4.7、最大震度4を千葉県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年1月9日】(20:11更新)20時7分頃、千葉県北東部を震源とする地震がありました。震源の深さは約30km、地震の規模はM4.7、最大震度4を千葉県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。