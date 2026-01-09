昨年12月28日に91歳で死去した20世紀を代表するフランスの女優ブリジット・バルドーさんの死因が、がんだったことが明らかになった。33年間連れ添った夫で実業家のベルナー・ドルマン氏がパリ・マッチ誌のインタビューで明かしたもので、亡くなる前に2度にわたってがんの手術を受けていたという。術後は背中の痛みに苦しみ、最期は「もう十分、去りたい」と漏らすこともあったと闘病生活について語った。一方、がんの種類は明らか