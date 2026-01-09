「ファミリーマート」は、1月13日（火）から期間限定で、放送中のテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」に合わせたコラボキャンペーン第3弾を、全国の店舗で実施する。【写真】「死滅回游」の世界観にどっぷりハマれる！『呪術廻戦』コラボ商品＆グッズ一覧■ファミマの総則（ルール）を確認せよ！今回開催されるのは、作中の世界観やキャラクターで彩られた商品をはじめ、「死滅回游」デザインの串もの袋の提供、