「食道がん」は食道の粘膜に発生し、初期は自覚症状がほとんどないとされています。池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック東京豊島院（東京都豊島区）院長で、消化器病専門医、総合内科専門医の柏木宏幸さんによると、発症数が50代後半から増加し始めるため、特に60代は気を付けた方がよいとのこと。そこで、柏木さんに食道がんを引き起こしやすい飲食物や生活習慣などについて聞きました。【画像】「えっ…！」これが「食道