つま ようぢさんの漫画「ちー9歳6ヶ月 アンガーマネジメントを知る」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むPTAが開催する「アンガーマネジメントセミナー」のプリントを持ち帰ってきた娘。「アンガーマネジメントは、怒る気持ちをコントロールすること」と説明する母に、娘は…という内容で、読者からは「分かる！」「目からウロコです」「今日からやってみます」などの声が上が