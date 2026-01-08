生きづらさを解消するにはどうすればいいか。カウンセラーの藤本梨恵子さんは「成人しても幼少期に築かれた『愛着』という心のクセが、7割以上の人に継続するといわれる。これらのパターンに気づき、ケアしていくことで、不安を軽減し、自己肯定感を徐々にアップしていくことができる」という――。※本稿は、藤本梨恵子『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com