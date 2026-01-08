現在ブライトンでプレイし、2023年よりスウェーデン代表でもプレイしている22歳のMFヤシン・アヤリ。そんなアヤリには、2024年に婚約したパートナーがいる。そのパートナーとは、同じスウェーデン代表でプレイする先輩のデヤン・クルゼフスキの姉サンドラさんだ。アヤリは3日に行われたプレミアリーグ第20節のバーンリー戦で得点を記録した際、ボールをシャツの下に入れて親指をくわえるポーズを見せていたが、その2日後には自身の