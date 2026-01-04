天秤座・女性の運勢 プライベートに集中する時期になりそうです。天秤座自身が「生活をもっと大事にし、すべきことをこなしたい」と思う場合もあるし、何か必要にかられてそうする場合もありそうです。実際、いまはかなり活躍できそうなときで、日常や家族と深く向き合う経験からつかめるものは多いでしょう。が、その影響で社会面からは関心がやや薄れるかも。仕事関連の人たちは寛容ですが、そんな天秤座を理解してはくれ