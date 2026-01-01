令和6年1⽉1⽇に発⽣した能登半島地震からの1⽇も早い復興を願い、『能登半島復興応援企画』アニメーションが、全2編でYouTubeにて公開する。＞＞＞能登半島復興応援企画の場面カットをチェック！（写真22点）本作を企画したのはインフィニット。設立１作目で石川県を描いており、縁の深い石川県および能登半島を支援する目的で2編のアニメーションを制作、収益は現地の復興へ寄付するという。制作された