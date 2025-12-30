連休が始まった瞬間から「休み明けの仕事が憂鬱だ」と思ってしまう――。そんな日が続いていないだろうか。布団から出るだけで精一杯で、気づけば連休最終日……。本稿では“人生の指針”を示してくれる新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）から「連休を有意義に過ごすための“朝の整え方”」についてのエッセイを抜粋・再編集して取り上げる。なお、本書は“気分をコントロールするための本”で