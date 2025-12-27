「銀座ソニーパーク（Ginza Sony Park）」が、映画「国宝」の世界観を追体験する展覧会「映画『国宝』展―熱狂は終わらない、物語は続く―」を同館の地下2階と3階で開催する。期間は2026年1月7日から28日まで。入場料は無料。【画像をもっと見る】同展は、映画「国宝」が22年ぶりに邦画実写の国内興行収入1位を更新したことを記念して企画。地下2階の会場では、吉沢亮が演じる主人公・立花喜久雄（花井東一郎）と横浜流星が演