「映画『国宝』展―熱狂は終わらない、物語は続く―」が銀座ソニーパークで開催　特別企画展の同時開催も

「銀座ソニーパーク（Ginza Sony Park）」が、映画「国宝」の世界観を追体験する展覧会「映画『国宝』展―熱狂は終わらない、物語は続く―」を同館の地下2階と3階で開催する。期間は2026年1月7日から28日まで。入場料は無料。

同展は、映画「国宝」が22年ぶりに邦画実写の国内興行収入1位を更新したことを記念して企画。地下2階の会場では、吉沢亮が演じる主人公・立花喜久雄（花井東一郎）と横浜流星が演じる⁠大垣俊介（花井半弥）の丹波屋の継承をめぐる印象的なシーンをはじめとした、劇中の名場面をとらえた写真を展示する。

3階では、ソニーの高画質LEDディスプレイと立体音響技術を用いた空間で、「国宝」の劇伴音楽を担当した原摩利彦が作曲し、坂本美雨が作詞を手掛け、King Gnuの井口理が歌唱した主題歌「Luminance」を、本編映像とともに鑑賞できる。

加えて、銀座ソニーパーク4階では、映画「国宝」特別企画展「5/513日 Ryo Yoshizawa × Shunya Arai」を同時開催。主人公・立花喜久雄を演じた吉沢亮の撮影現場での撮りおろし写真を展示するほか、オリジナルグッズを販売する。同展の入場はチケット制で、専用チケットサイト（etix）で販売している。

■映画「国宝」展―熱狂は終わらない、物語は続く―会期：2026年1月7日（水）〜1月28日（水）

時間：10:00〜19:00（18:30 最終入場）

場所：Ginza Sony Park 地下2階・3階

料金：入場無料

主催：ソニーPCL 株式会社、Ginza Sony Park Project、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント



■映画「国宝」特別企画展「5/513日 Ryo Yoshizawa × Shunya Arai」

会期：2026年1月7日（水）〜1月28日（水）

時間：10:00〜19:00（18:30 最終入場）場所：Ginza Sony Park 4階

料金：日時指定チケット／当日チケット 一般 1600円、中学／高校生 1100円、小学生以下無料

主催：ソニーPCL 株式会社、Ginza Sony Park Project、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

チケット販売サイト

