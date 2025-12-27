札幌・東警察署は2025年12月26日、傷害の疑いで札幌市東区の無職の男（77）を逮捕しました。男は26日午前8時10分ごろ、札幌市東区東苗穂1条3丁目の救護施設で80代男性の顔を数回殴打する暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。午前9時10分ごろ、施設長から「70代男が80代男性を殴打して、鼻血が出ている」と警察に通報がありました。警察によりますと、男と男性は救護施設の同居人で、口論になって男が暴行を加えたという